Вологжанам предлагают выбирать места для проведения фестиваля стрит-арта «Палисад»

13.01.2023 [Общество]

Второй фестиваль стрит-арта «Палисад» пройдет в Вологде этим летом. Вологжанам предлагают выбрать места для фестиваля.  

Первый опыт состоялся в конце июня 2022 года. В прошлом году было оформлено 23 объекта в разных районах города — это жилые многоквартирные дома, общественные пространства, трансформаторные будки, кирпичные постройки, мост и другие сооружения.

«В этом году также планируем провести фестиваль летом — с 19 по 25 июня. Все пожелания, высказанные райтерами по организации, постараемся учесть, чтобы „Палисад 2.0“ прошел в максимально комфортных условиях. Начинаем готовиться к лету зимой, поэтому уже сейчас составляем список объектов и принимаем предложения от жителей Вологды, где бы они хотели видеть граффити от профессиональных художников», — рассказала менеджер МЦ «ГОРКОМ35» Елизавета Воронцова.

Так, вологжане предлагают оформить стены корпуса ВоГУ на ул. Сергея Орлова, 6, пролом от Старого рынка на ул. Мира, 6, внутренний фасад Камерного драматического театра, который сейчас расположен на ул. Мира, 20.

Организаторы фестиваля говорят, что в актуальный список войдут предложения, оставшиеся с прошлого года, и новые. Ими можно поделиться в обсуждениях группы Фестиваля стрит — арта «Палисад 2.0» по ссылке https://vk.com/topic-210100845_48464054 . В дальнейшем перечень объектов для оформления будет сформирован на основании предложений жителей, разработанных эскизов и согласования с управляющими компаниями.

Тэги: фестивали, стрит-арт

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