Волонтеров приглашают на субботник у храма Богоявления в Вологде 14 января

13.01.2023 [Общество]

Волонтеров приглашают на субботник у храма Богоявления в Вологде 14 января.

– В субботу 14 января после молебна (в 9.30 утра проведет отец Роман) проводим небольшой морозно-снежный субботник. Нужно расчистить дорожки – покидать снег (приветствуются волонтеры с лопатами и лопатками), сделать небольшую уборку в самом Храме перед праздником Богоявления (для нашего Храма это как День рождения), – говорится в сообщении на странице, посвященной восстановлению храма.

Волонтеры, которые зарегистрированы на сайте Добро.ру, могут пройти регистрацию по ссылке.

Субботник пройдет 14 января с 9:30 до 13:30 у храма Богоявления (Георгиевского) по адресу:  Вологда, Гоголя, 1.

Тэги: восстановление храмов

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