Билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам

13.01.2023 [Новости компаний]

Билайн бизнес и ООО «Техномер» подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области IoT.

Компания будет оснащать «умные» газовые счетчики универсальными сим-картами со специализированным тарифным планом.

Данное решение обеспечивает бесперебойность передачи данных, а также максимально эффективно расходует средства абонента.

ООО «Техномер» является одним из перспективных производителей узлов учета газа, выпускающих интеллектуальные приборы, как, например, СМТ Смарт. Данный прибор, оснащенный модемом для передачи данных, выполняет свою функцию на базе телеметрии. Счетчик в автоматическом режиме определяет объём потребленного газа и отправляет данные на сервер компании-поставщика ресурсов. Это помогает избежать начислений по установленному нормативу. А если прибор получает сигнал об утечке, то он, при помощи специального клапана перекрывает подачу газа и оповещает пользователя в мобильном приложении и специальную службу о внештатной ситуации.

Билайн бизнес предложил для данного проекта комплексное решение, в основе которого лежит универсальная сим-карта, работающая в сетях всех операторов. Благодаря встроенному программному обеспечению сим-карта автоматически выбирает оператора с самым сильным и устойчивым сигналом и подключается именно к нему.

Подписанное соглашение позволяет Техномеру поставлять заказчикам приборы учета, без необходимости предварительного анализа качества мобильной связи на местности, откуда предстоит передавать данные. Такое решение является весьма актуальным для производителей приборов учета, так как оборудование может поставляться и использоваться в любых локациях РФ. При этом отсутствует необходимость проведения мониторинга качества связи и определения оператора, через которого будет осуществляться передача данных.

Решение от билайн также включает в себя индивидуальный тарифный план, особенностью которого является предоплаченный тариф на весь срок поверки счетчика, что весьма удобно для клиентов.

Александр Хомутинников, Руководитель департамента развития и управления продуктами интернета вещей и оператора фискальных данных ПАО «Вымпелком»:

Для корректного управления большим количеством приборов учета и другого оборудования, работающего на базе телеметрии, необходимо три ключевых фактора: 1. Качество покрытия; 2. Соотношение цены и качества; 3. Удобный личный кабинет для управления всеми приборами. В данном проекте все три фактора сочетаются идеально, что и стало главным аргументом для выбора именно этого технического решения.

Землянова Екатерина, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»:

«Работая в секторе ключевых клиентов нам очень часто приходится глубоко погружаться в процессы и задачи наших заказчиков. И когда мы видим процесс, который можно оптимизировать или существенно улучшить при помощи наших продуктов или даже «произвести» что-то совершенно новое — мы всегда с огромным удовольствием это делаем. Так получилось и в этот раз. Я уверена, что решение, предложенное для ООО «Техномер» в скором времени станет достаточно популярным среди ресурсоснабжающих организаций».

Владимир Левандовский, директор по развитию ООО «Техномер»:

Реализуема сегодня программа газификации Российской Федерации должна к 2030 году обеспечить 100% возможность подачи газа в каждый дом. В этой связи для нас очень важно иметь надежную связь с приборами учета, поскольку от качества этой связи зависит не только корректность передачи данных, но и сам факт работы учётного оборудования.На выбор оператора, способного обеспечить должный уровень качества связи нам приходилось тратить огромные временные ресурсы, и вот теперь эта проблема решена полностью. Тарифный план, который мы будем использовать в своих приборах учета расхода газа, предусматривает необходимый объем трафика, который расходуется в течение всего периода поверки счетчика. При этом наши клиенты будут избавлены от необходимости дополнительно оплачивать услуги связи».

***

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) телекоммуникационная компания предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

билайн бизнес — структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле Билайн Бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

Реклама. Рекламодатель   ПАО «ВымпелКом». Ссылка: https://beeline.ru/b2b. LatgBzv2u

Тэги: билайн, бизнес

ТОП НЕДЕЛИ

СМИ сообщают о задержании бывшего главы депздрава Вологодской области Сергея Бутакова
Начальником УМВД России по Вологодской области временно назначен Александр Дерягин
Что доступнее вотчина Деда Мороза или Дубай: по следам Дениса Долженко
Вологжане раскритиковали депутата ЗСО Дениса Долженко за фото из ОАЭ
В Череповце в такси забыли годовалого ребенка
МФЦ Вологодского района закупил себе Лэнд Крузер
Умер Александр Железный – руководитель вологодского рок-клуба
В Вологде появится новый автобусный маршрут
«В доме остались еще трое взрослых»: сказала пожарным спасенная из огня 10-летняя девочка
В Вологде 13 января откроется каток с фотозоной и костром

Похожие новости

Билайн запустил новый сервис дистанционного обучения Knomary TMS

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») объявляет о партнерстве с Knomary

796
0

Качественный мобильный интернет способствует формированию новых новогодних традиций – исследование билайн

Качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 92% респондентов

1197
0

«Твоя история с билайном»: спектакль по мотивам рассказов победителей уже на билайн ТВ и ВКонтакте

Билайн подвел итоги масштабного конкурса «Твоя история с билайном», приуроченного к 30-летию компании

1465
0

Билайн: две трети пользователей считают мобильный интернет удобным при удаленной работе

Почти 60% респондентов считают, что мобильный интернет может заменить проводной при работе в удаленном формате

881
0

Билайн бизнес обеспечит главную газовую артерию страны надежной связью

Билайн бизнес продолжает обеспечивать фиксированной и мобильной связью ключевые объекты добычи и транспортировки газа в Иркутской области и Якутии

1189
0

В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

Скидки распространяются на различные категории гаджетов

1390
0

История вологжанки об онлайн-трансляции на 70 регионов России вышла в полуфинал конкурса билайна

Конкурс «Твоя история с билайн» посвящен 30-летию оператора

974
0

Тариф UP от билайна cтал еще выгоднее — теперь апперов можно прокачивать

Билайн сделал Тариф UP еще выгоднее

558
0

Билайн бизнес запускает IoT-услугу «беспроводной энергомониторинг»

Решение создано командами IoT и M2M в партнерстве с ООО «Электронные энергетические технологии»

655
0

В beeline cloud с нуля создали комплексную инфраструктуру для компании CMWP

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») в сжатые сроки создал для компании CMWP новую IT-инфраструктуру

882
0

В честь своего 30-летия билайн дарит часы разговоров и гигабайты интернета новым клиентам

билайн отмечает свое 30-летие и дарит 30 Гб и 30 часов исходящих вызовов внутри сети всем новым клиентам. Акция «30 лет билайн» стартовала 15 сентября и продлится до 28 сентября 2022 года.

836
0

Билайн и главы регионов заключили соглашения о развитии цифровой среды по всей России

Основными задачами по этим договоренностям станут развитие цифровой среды и экономики на территории регионов, помощь в реализации национальных программ и проектов

681
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

NewsVo разыгрывает два билета на Гарри Поттера
Вологжанам предлагают выбирать места для проведения фестиваля стрит-арта «Палисад»
В Череповце женщина пыталась украсть из супермаркета тележку с товарами на 10 тысяч рублей
В Вохтоге осудили мужчину, снявшего брата на видео, перед тем как убить
Билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам
Волонтеров приглашают на субботник у храма Богоявления в Вологде 14 января
4-летний череповецкий мальчик, спасенный осенью из пожара, все еще находится в реанимации
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3156
0
12.01.2023 [БлогоVO]

Сотрудники администрации признали свою невнимательность в изучении проекта и отправили его на доработку

380
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

127
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика