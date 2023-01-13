Алмазные мозаики и вышитые лентами картины представлены на выставке в Вологде

13.01.2023 [Культура]

Выставка «Цветы и камни» открылась в областной библиотеке имени Бабушкина в Вологде.

Здесь представлены работы в техниках алмазная мозаика и вышивка лентами двух вологжанок – Ольги Полянской и Светланы Коншиной.

– Ольга Полянская продолжает семейную традицию. Только если ее бабушка вышивала гладью, наш мастер увлеклась вышивкой лентами. Придумывает все сама, тонкости изучает на мастер-классах в Интернете. Вологжане уже встречались с работами Ольги Полянской на выставочных площадках, ее произведения находятся в частных коллекциях во Владимире, Санкт-Петербурге, Орле, Твери и других городах, – рассказывают сотрудники библиотеки. 

Светлана Коншина увлеклась алмазной мозаикой, чтобы восстановиться после перенесенного стресса. 

– Она критично выбирает сюжеты для своих работ, отдавая предпочтение эффектным сложным в исполнении. Эта выставка – первая для мастера, поздравляем ее с дебютом, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетить выставку «Цветы и камни» можно до 28 февраля по будням с 10 до 20 часов (кроме пятницы) и в выходные с 10 до 18 часов в здании областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7. 

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: выставка, мастера

ТОП НЕДЕЛИ

СМИ сообщают о задержании бывшего главы депздрава Вологодской области Сергея Бутакова
Начальником УМВД России по Вологодской области временно назначен Александр Дерягин
Что доступнее вотчина Деда Мороза или Дубай: по следам Дениса Долженко
Вологжане раскритиковали депутата ЗСО Дениса Долженко за фото из ОАЭ
В Череповце в такси забыли годовалого ребенка
МФЦ Вологодского района закупил себе Лэнд Крузер
Умер Александр Железный – руководитель вологодского рок-клуба
В Вологде появится новый автобусный маршрут
«В доме остались еще трое взрослых»: сказала пожарным спасенная из огня 10-летняя девочка
В Вологде 13 января откроется каток с фотозоной и костром

Похожие новости

Выставка работ художника Олега Иванова откроется в Вологде 20 января

Здесь будут представлены портреты кисти художника

191
0

Открылась виртуальная выставка, посвященная юбилею художественной студии «Вологодские росписи»

Ознакомиться с материалами выставки может бесплатно любой желающий

434
0

Виртуальную выставку рисунков и акварелей Бориса Терехова организовало Тотемское музейное объединение

Посмотреть ее может бесплатно любой желающий

404
0

Выставка к 100-летнему юбилею создания СССР открылась в Вологодском кремле

Здесь можно увидеть фондовые предметы из разных коллекций музея: вещевые комплексы, графика, плакатная живопись, награды, документы, фотографии, кружевные изделия и многое другое

1222
0

Выставка часов 19-20 веков открылась в Кириллове в преддверии новогодних праздников

Название выставки «В ожидании боя курантов» 

1507
0

Мультимедийный проект «Имена в пространстве и времени» отроется в новом здании картинной галереи в Вологде

Изображения проецируются на четырех экранах куба, с уникальным звуковым сопровождением

1386
0

Выставка проектов Лаборатории городской среды откроется в павильоне на площади Революции 29 декабря

На открытии участники Лаборатории расскажут о деталях работы и ответят на вопросы вологжан

1167
0

Находки археологов с раскопок Вологодского городища представлены на выставке в Вологде

Вход бесплатный

1014
0

О формировании внешнего облика Вологды и сохранении исторического центра рассказывает онлайн-выставка

В онлайн-экспозицию вошли в общей сложности более 120 предметов

1000
0

Новые экспонаты из своей коллекции представит Вологодский музей-заповедник

Здесь можно увидеть предметы одежды и обуви, росписи и кружево, вышивку и гончарное искусство

933
0

Выставка елочных игрушек из частной коллекции открылась в Череповце

В усадьбе Гальских представлены предметы из коллекции череповчанина Антона Голышина

1222
0

Выставка игрушек мастерицы Жанны Вересовой работает в Вологде

В экспозиции представлены игрушки из шерсти, текстильные куклы и расписные изделия

1563
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

NewsVo разыгрывает два билета на Гарри Поттера
Вологжанам предлагают выбирать места для проведения фестиваля стрит-арта «Палисад»
В Череповце женщина пыталась украсть из супермаркета тележку с товарами на 10 тысяч рублей
В Вохтоге осудили мужчину, снявшего брата на видео, перед тем как убить
Билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам
Волонтеров приглашают на субботник у храма Богоявления в Вологде 14 января
4-летний череповецкий мальчик, спасенный осенью из пожара, все еще находится в реанимации
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3156
0
12.01.2023 [БлогоVO]

Сотрудники администрации признали свою невнимательность в изучении проекта и отправили его на доработку

380
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

127
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика