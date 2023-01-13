Алмазные мозаики и вышитые лентами картины представлены на выставке в Вологде

Выставка «Цветы и камни» открылась в областной библиотеке имени Бабушкина в Вологде.

Здесь представлены работы в техниках алмазная мозаика и вышивка лентами двух вологжанок – Ольги Полянской и Светланы Коншиной.

– Ольга Полянская продолжает семейную традицию. Только если ее бабушка вышивала гладью, наш мастер увлеклась вышивкой лентами. Придумывает все сама, тонкости изучает на мастер-классах в Интернете. Вологжане уже встречались с работами Ольги Полянской на выставочных площадках, ее произведения находятся в частных коллекциях во Владимире, Санкт-Петербурге, Орле, Твери и других городах, – рассказывают сотрудники библиотеки.

Светлана Коншина увлеклась алмазной мозаикой, чтобы восстановиться после перенесенного стресса.

– Она критично выбирает сюжеты для своих работ, отдавая предпочтение эффектным сложным в исполнении. Эта выставка – первая для мастера, поздравляем ее с дебютом, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетить выставку «Цветы и камни» можно до 28 февраля по будням с 10 до 20 часов (кроме пятницы) и в выходные с 10 до 18 часов в здании областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+).

