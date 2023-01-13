Выставка работ художника Олега Иванова откроется в Вологде 20 января

13.01.2023 [Культура]

Выставка картин «С любовью и на совесть» художника Олега Иванова откроется в Вологде 20 января.

В экспозицию войдут портреты кисти художника. В программе открытия также – беседа с автором картин и музыкальная программа от Вячеслава Павлова.

Олег Иванов – вологодский живописец, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России, член Общественного Совета города Вологды, автор муралов на зданиях Вологды. Работы Олега украшают фасады двух городских библиотек, некоторые его граффити посвящены патриотической теме.

Торжественное открытие выставки пройдет 20 января в 17:00 в библиотеке по адресу: Вологда, Советский проспект, 48.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, художник

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