В Госдуме заявили, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов отменена

Депутат Госдумы от КПРФ сообщила об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Ее слова подтвердил военком Забайкалья.

Отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми предоставлялась директивой Генштаба. По действующему закону отсрочка от мобилизации дается главам многодетных семей с четырьмя детьми и более.

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина в своем Telegram-канале со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору сообщила, что теперь директива не действует. По словам Киркоры, на которые сослась Останина соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года, слова ей подтвердил представитель Генштаба.

О том, что Генштаб отменил ранее принятое решение о праве на отсрочку от военной службы для многодетных мобилизованных, сообщил также военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов.

«Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», — зсказал он изданию «Чита.ру».