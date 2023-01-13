В Госдуме заявили, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов отменена

13.01.2023 [Общество]

Депутат Госдумы от КПРФ сообщила об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Ее слова подтвердил военком Забайкалья. 

Отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми предоставлялась директивой Генштаба. По действующему закону отсрочка от мобилизации дается главам многодетных семей с четырьмя детьми и более.

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина в своем Telegram-канале со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору сообщила, что теперь директива не действует. По словам Киркоры, на которые сослась Останина соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года, слова ей подтвердил представитель Генштаба.

О том, что Генштаб отменил ранее принятое решение о праве на отсрочку от военной службы для многодетных мобилизованных, сообщил также военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. 

«Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», — зсказал он изданию «Чита.ру». 

 

Тэги: мобилизация, военная спецоперация, многодетные семьи

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