В Череповце остановили движение трамваев из-за лопнувшего рельса

13.01.2023 [Общество]

В Череповце остановилось трамвайное движение. Причиной стал лопнувший рельс на перегоне между Суворова и Красным Ткачом. Сообщает ГородЧе.

На участке от Олимпийской до Аглофабрики № 3 будут работать автобусы. Движение трамваев восстановят после 9 утра. В причинах произошедшего разбираются.

Тэги: трамваи, Череповец

ТОП НЕДЕЛИ

СМИ сообщают о задержании бывшего главы депздрава Вологодской области Сергея Бутакова
Начальником УМВД России по Вологодской области временно назначен Александр Дерягин
Что доступнее вотчина Деда Мороза или Дубай: по следам Дениса Долженко
Вологжане раскритиковали депутата ЗСО Дениса Долженко за фото из ОАЭ
В Череповце в такси забыли годовалого ребенка
Умер Александр Железный – руководитель вологодского рок-клуба
В Вологде появится новый автобусный маршрут
«В доме остались еще трое взрослых»: сказала пожарным спасенная из огня 10-летняя девочка
В Череповецком районе водитель погиб в ДТП
Вологодским родителям напомнили, что они решают отпускать ребенка в школу в морозы или нет

Похожие новости

Новогодние трамвайчики начали курсировать в Череповце

«Гирлянды снаружи, мишура в салоне и Дед Мороз за рулем — верный признак приближающегося праздника», — сообщил мэр города Вадим Германов

712
0

В Череповце мошенники угрожают штрафами пассажирам трамваев

Перевозчик — МУП «Электротранс» — убедительно просит не реагировать на звонки злоумышленников

1345
0

Автомобили дважды вылетали накануне на трамвайные пути в Череповце

В общей сложности трамвайное движение в городе пришлось останавливать почти на час

1081
0

В Череповце ищут очевидцев обрыва трамвайных проводов

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Комсомольской и Вологодской вечером 5 сентября

1008
0

Для Череповца закупят ещё четыре современных трамвая

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

917
0

В Череповец поступят четыре новых трамвая «Львенок»

Закупка новых трамваев является одним из мероприятий, направленных на снижение выбросов от объектов транспортной инфраструктуры

886
0

Череповецкие трамваи начнут считать пассажиров

Также новые трамваи будут оснащены портами для зарядки мобильных телефонов

1165
0

Череповец получит еще 300 миллионов на новые трамваи

Сейчас в Череповце 45 трамваев

701
0

В Череповец закупят еще 13 трамваев по программе «Чистый воздух»

В этом году планируется закупить четыре новых трамвая, в следующем — ещё девять   

1625
0

В Череповце сломавший контролеру руку безбилетный пассажир сам пришел в полицию

По его словам, он не безбилетник, за проезд заплатил через валидатор, но сел телефон, поэтому не смог предъявить контролеру электронный чек

1599
0

В череповецком трамвае появился бесплатный Wi-Fi

В ближайшее время бесплатным интернетом будут оснащены все новые трамваи города

1220
0

В Череповце «львята» вышли на трамвайный маршрут

В городе металлургов началась эксплуатация новых трамваев 71-911ЕМ, называемых «львятами»

1168
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С января по март из аэропорта Череповца можно будет улететь в Калининград
Жителям Вологодской области при посещении врача больше не понадобится бумажный полис
МФЦ Вологодского района закупил себе Лэнд Крузер
В Череповце остановили движение трамваев из-за лопнувшего рельса
Полицейские подарили телескоп пятилетнему мальчику с пороком сердца из города Бабаево
«Осторожно новости»: в Вологде от взрыва гранаты, привезенной с СВО, пострадал местный житель
Встреча с литературоведом Игорем Шайтановым пройдет в Вологде 17 января
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3133
0
12.01.2023 [БлогоVO]

Сотрудники администрации признали свою невнимательность в изучении проекта и отправили его на доработку

281
0
11.01.2023 [Обзор Прессы]

«Муж ест даже холодец, который его земляки считают медузой»

496
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика