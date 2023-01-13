В Череповце остановили движение трамваев из-за лопнувшего рельса

В Череповце остановилось трамвайное движение. Причиной стал лопнувший рельс на перегоне между Суворова и Красным Ткачом. Сообщает ГородЧе.



На участке от Олимпийской до Аглофабрики № 3 будут работать автобусы. Движение трамваев восстановят после 9 утра. В причинах произошедшего разбираются.