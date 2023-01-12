Полицейские подарили телескоп пятилетнему мальчику с пороком сердца из города Бабаево

12.01.2023 [Общество]

Полицейские подарили телескоп пятилетнему мальчику из города Бабаево Бабаевского района.

«В преддверии Нового 2023 года начальник Управления по организации дознания МВД России генерал-майор полиции Сергей Манахов снял с „Елки желаний“ шар с новогодним желанием 5-летнего Даниила Балахонов из города Бабаево Вологодской области. Мальчик, у которого с рождения порок сердца, увлекается космосом, интересуется планетами и звездами. Его мама Ирина написала письмо, где от имени сына попросила телескоп», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Врио начальника отдела организации дознания УМВД России по Вологодской области Татьяна Захарова и вручила Даниилу телескоп, а также передала подарки для его брата и мамы.

Тэги: елка желаний
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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