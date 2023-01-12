Вечер памяти Варлама Шаламова пройдет в Вологде 14 января

12.01.2023 [Культура]

Вечер памяти Варлама Шаламова пройдет в Вологде 14 января.

– Как звучат стихи Шаламова на португальском языке? Чем запомнился прошедший, юбилейный «Год Шаламова»? Что ждёт нас в году предстоящем? На эти вопросы дадут ответ гости вечера, – говорится в анонсе мероприятия.

В качестве гостей на встрече выступят: 

  • Валерий Есипов – ведущий специалист по изучению биографии и творчества Шаламова, автор и составитель многочисленных книг и публикаций (Вологда);
  • Сергей Соловьев — редактор сайта «Shalamov.ru, кандидат философских наук, один из ведущих программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура» (Москва);
  • Ольга Ключарева — журналист, театровед (Москва);
  • Марк Головизнин – исследователь жизни и творчества Шаламова, кандидат медицинских наук (Москва);
  • Базилио Астьер — поэт и переводчик стихов Варлама Шаламова на португальский язык (Бразилия-Москва).

Помимо этого, песни на стихи Шаламова исполнит бард Владимир Сергеев.

Начало встречи 14 января в 15.00 в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15. 

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: встреча, Шаламов

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