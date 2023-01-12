Жительница Вологды вызвала полицию, чтобы высказаться о своих проблемах

В Вологде суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за ложный вызов полиции.

Установлено, что рано утром 17 ноября 2022 года женщина позвонила по номеру «112» и заявила, что пыталась совершить самоубийство. На место был направлен наряд.

«Женщина открыла дверь полиции в состоянии сильного алкогольного опьянения, пояснила, что с ней все в порядке, повреждений себе не наносила, попытки суицида не было, позвонила в полицию, чтобы высказаться о своих проблемах», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал вологжанку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей.