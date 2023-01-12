В Вологде определен поставщик 19 новых автобусов

Конкурсные процедуры на закупку 19 новых автобусов на газомоторном топливе для маршрутов областной столицы завершены. Техника приобретается на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Стоимость закупки составила чуть более 332 млн рублей.

«Новый транспорт прибудет в Вологду весной. Это будут точно такие же автобусы, как приобретенные в прошлом году на средства инфраструктурного кредита. Благодаря поддержке губернатора Олега Кувшинникова мы приобрели 20 больших низкопольных автобусов и 1 автобус средней вместимости. Из них 3 купили на сэкономленные во время торгов деньги. Они уже успешно показали себя в работе и получили положительные отклики вологжан. В этом году в ходе торгов первоначальная цена была снижена на 22%. Благодаря возникшей экономии Администрацией города будут закуплены еще несколько единиц общественного транспорта», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Автобусы изготовлены на волжском заводе «Волгабас Групп». В салоне смогут разместиться 104 человека, в том числе есть 24 сидячих места. Машины оснащены отоплением, системой видеонаблюдения, информационным табло, светодиодными рейсоуказателями. В них есть откидной пандус для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и специальная площадка для колясок. Новая партия автобусов будет оснащена системой подсчета пассажиров и видеоэкранами. Машины будут переданы муниципальному предприятию «ПАТП № 1».

Кроме закупки новых автобусов, на средства первого инфраструктурного кредита в Вологде ведется строительство школы на улице Сергея Преминина.