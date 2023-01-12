Открылась виртуальная выставка, посвященная юбилею художественной студии «Вологодские росписи»

Истории студии «Вологодские росписи» посвящена новая виртуальная выставка, которая открылась на сайте Вологодского музея-заповедника.

Студия «Вологодские росписи» начала свою учебно-творческую деятельность в 1980 году. Особенность этой студии в том, что здесь обучение проходит на подлинных произведениях народного искусства, а аанятия ведут опытные педагоги, признанные народные мастера и активные музейные помощники.

Сейчас в студии работают группы «Роспись по дереву», «Традиционная вышивка», «Лоскутная пластика», «Традиционный костюм», «Кружевоплетение», «Ватная игрушка», «Резная деревянная игрушка», «Ивоплетение», «Роспись по ткани».

За 30 лет работы студия воспитала более 60 народных мастеров, которые участвуют в различных выставках на территории России и за границей.

Подробнее об истории студии, ее преподавателях и творческих проектах можно узнать, посетив виртуальную выставку по ссылке.

Возрастных ограничений нет.