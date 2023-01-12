В Устюженском районе водителя из Ленобласти осудили за смертельное ДТП

12.01.2023 [Общество]

В Устюженском районе суд вынес приговор жителю Ленинградской области, признанному виновным в нарушении ПДД, повлёкшему по неосторожности смерть человека.

Как NewsVO сообщал ранее, авария произошла на 208 километре автодороги Вологда — Новая Ладога 4 августа 2022 года около 7:30. 68-летний подсудимый за рулём автомобиля «Грйт Волл» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в кроссовер «Хендай Крета» под управлением 64-летнего водителя. От полученных травм потерпевший скончался по дороге в больницу.

«Устюженский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно, с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С осуждённого также взыскали компенсацию морального вреда: по 700 тысяч рублей в пользу двоих детей погибшего и один миллион рублей в пользу супруги мужчины.

Тэги: ДТП, гибель человека, уголовное дело, приговор, компенсация вреда

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