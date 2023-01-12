Средневековую библиотеку Кирилло-Белозерского монастыря оцифруют и выложат в открытый доступ. Коллектив ученых Российской национальной библиотеки подал заявку на финансирование проекта в Министерство культуры РФ.

– Впервые в истории ученые пытаются реконструировать и полностью отсканировать все книги Кирилло-Белозерского монастыря. Наконец-то средневековая библиотека будет доступна каждому пользователю сети. Виртуальная библиотека станет охранной копией традиционных рукописей и гарантом сохранности древних материалов, – сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. – Кирилло-Белозерский музей-заповедник выступает в качестве ключевого партнера проекта – именно здесь хранятся манускрипты, которые принадлежат перу основателя монастыря – Кириллу Белозерскому. Об этом на каждой из них имеется запись. Книги, написанные на пергамене и бумаге, датируются началом 15-го века и имеют небольшой формат – 11 на 8 сантиметров. Заголовки и инициалы в рукописях святого – киноварные, без украшений, лишь иногда с элементами вязи.

Древние рукописи написаны уставным и полууставным письмом в одну колонку на странице. Богослужебные сборники содержат не только святцы с тропарями и кондаками, но и – поучения, правила святых апостолов и святых отцов, касающиеся главным образом бытовых отношений мирян. Отражены в сборниках и вопросы Константинопольского собора.

Уникальность библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря в том, что в ней из всех сохранившихся средневековых русских библиотек осталось больше всего рукописей 15-го века, которые считаются большой редкостью, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

По словам старшего научного сотрудника отдела рукописей Российской национальной библиотеки Ивана Полякова, эта монастырская библиотека до сих пор полностью не исследована – ученые планируют оцифровать все 1,5 тысячи рукописей и сделать их научное описание. Для этих целей планируется привлечь специалистов Института русской литературы РАН, Санкт-Петербургского института истории РАН и других учреждений науки и культуры.

– Библиотека Кирилло-Белозерского монастыря была одним из крупнейших и значительных собраний страны, однако еще в 19-м веке ее вывезли из Кириллова в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, а после Революции 1917 года передали в Государственную Публичную библиотеку. Ныне это Российская Национальная библиотека. В 20-м веке книги и документы продолжали вывозить из Кирилловского музея, причем учета фактически не производилось, счет шел на ящики и килограммы. Например, в июле 1933 года инспектор Ленинградского областного архивного управления Соснов отправил в Ленинград 53 ящика общим весом 4551 килограмм, – говорит заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Алексей Смирнов.

Когда древние книги оцифруют, ознакомиться с ними сможет любой желающий.

Сообщается, что проект охватит рукописи Кирилло-Белозерского монастыря, которые хранятся в фондах РНБ, Кирилло-Белозерского музея-заповедника, а также – московских и петербургских архивах. Кроме того, будут сделаны отсылки ко всем известным описям от конца 15-го до конца 18-го века.

