Открытая научно-популярная лекция пройдет в Вологде 28 января

12.01.2023 [Общество]

Открытая научно-популярная лекция «Что такое квантовый компьютер и зачем он нужен?» пройдет 28 января в интеллект-центре в Вологде.

Прочтет лекцию Станислав Страупе – старший научный сотрудник Центра квантовых вычислений МГУ. 

– Едва ли не каждый слышал «что-то такое» о квантовых технологиях. Одни видят в них Рубикон, перейдя который человечество решит все социальные, производственные, экологические и какие угодно проблемы. Другие считают, что деньги налогоплательщиков утекают в малопонятные даже самим исследователям разработки. Мы предлагаем обсудить квантовые технологии, принципы работы квантовых компьютеров и варианты их архитектуры, а также то, насколько люди уже продвинулись в их создании. С кем же еще их обсуждать, как не с человеком, защитившим диссертацию, в названии которой есть словосочетания «квантовые состояния» и «бифотонные поля»? – говорится в анонсе мероприятия.

Организаторы лекции – Вологодская научно-популяризаторская артель «Научпоп».

Начало лекции 28 января в 14:00 в интеллект-центре – городской библиотеке №21 по адресу: Вологда, Гагарина, 35.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, наука

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