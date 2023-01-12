«Газпром межрегионгаз Вологда» банкротит теплоснабжающее предприятие поселка Хохлово Кадуйского района

«Газпром межрегионгаз Вологда» инициировал процедуру банкротства в отношении теплоснабжающего предприятия в поселке Хохлово. Поставщик газа сообщил об этом 12 января. Задолженность организации перед газовиками 21 млн рублей.

«Поставщик газа вынужденно инициировал процедуру банкротства, поскольку другие меры не привели к урегулированию задолженности. Проблема неоднократно обсуждалась на совещаниях, в том числе на уровне Правительства региона, ТСО были выделены средства из областного бюджета. Кроме того, „Газпром межрегионгаз Вологда“ взыскивал задолженность с ТСО в досудебном и в судебном порядке, обращался в прокуратуру для принятия к должнику мер взыскания. На сегодня предприятие продолжает отбор газа и не исполняет график погашения задолженности», — уточнил поставщик.

«Качественно исполняя свои обязанности перед потребителями, мы вправе требовать своевременной и полной оплаты за поставленный природный газ. Попытки урегулировать вопрос оплаты долга теплоснабжающего предприятия в поселке Хохлово не привели к результатам, поэтому мы были вынуждены инициировать процедуру банкротства», — прокомментировал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Мельников.

В поселке Хохлово проживает чуть более 2000 человек. В администрации Кадуйского района объяснили ситуацию долгами населения и износом основных фондов.

«Есть достаточно большие неплатежи абонентов, потребителей. И управляющая компания имеет крупные долги, и население. В целом ситуация сложилась по трем причинам: из-за низкого тарифа [за тепло], неплатежей и изношенности оборудования», — сказал в декабре 2022 года заместитель руководителя администрации Кадуйского района, куратор сферы ЖКХ Алексей Родичев.

При этом если повысить тариф, долги только вырастут. Да и повышать его более чем на предельный индекс инфляции. Решение об индексации тарифов принимают федерация и область. Но полномочиями по теплоснабжению Хохлово как муниципального образования фактически наделена администрация поселка. Там утверждают, что без областных дотаций поселку не справится с долгами.