Вологодские легкоатлеты вернулись с медалями с Открытого турнира по бегу в помещениях

12.01.2023 [Спорт]

Вологодские легкоатлеты вернулись с медалями с Открытого турнира по бегу в помещениях «Приз зимних каникул», который прошел в Ярославле 8 января.

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в трех возрастных категориях с 2008 по 2013 год рождения.

В своих возрастных категориях в беге среди девушек на 60 метров победу одержала Марина Мурашева, бронзовым призёром стала Любовь Антоненко, среди юношей Макар Мурашев занял первое место. В беге на 300 метров среди девушек победу одержала Любовь Антоненко (все из посёлка Чагода).

Череповчанки Яна Утюгова и Арина Соколова завоевал серебряную и бронзовую медаль в беге на 300 метров. Алина Посельская из города Металлургов заняла 3 место в беге на 600 м.

Тэги: лёгкая атлетика

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