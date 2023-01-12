Вологодские легкоатлеты вернулись с медалями с Открытого турнира по бегу в помещениях «Приз зимних каникул», который прошел в Ярославле 8 января.
В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в трех возрастных категориях с 2008 по 2013 год рождения.
В своих возрастных категориях в беге среди девушек на 60 метров победу одержала Марина Мурашева, бронзовым призёром стала Любовь Антоненко, среди юношей Макар Мурашев занял первое место. В беге на 300 метров среди девушек победу одержала Любовь Антоненко (все из посёлка Чагода).
Череповчанки Яна Утюгова и Арина Соколова завоевал серебряную и бронзовую медаль в беге на 300 метров. Алина Посельская из города Металлургов заняла 3 место в беге на 600 м.
Вологодские легкоатлеты вернулись с медалями с Открытого турнира по бегу в помещениях
Вологодские легкоатлеты вернулись с медалями с Открытого турнира по бегу в помещениях «Приз зимних каникул», который прошел в Ярославле 8 января.
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