В Череповце свекровь помогла лишить родительских прав невестку, которая избивала своего сына

12.01.2023 [Общество]

В Череповце свекровь обратилась в полицию, заметив на теле внука синяки. В итоге невестка была лишена родительских прав. 

С 29 июля по 21 сентября 2021 года, 23-летняя череповчанка, не понимая, как надо воспитывать своего сына 2019 года рождения, беспричинно и систематически его избивала. Женщина неоднократно наносила малышу удары руками и ногами, била его  лейкой от душа. Следы от побоев на теле мальчика заметила бабушка. Она обратилась в полицию.

«Действия матери ребенка квалифицированы по п.„г“ ч.2 ст. 117 УК РФ как причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, когда это не повлекло последствий, указанных в ст. 111 и 112 УК РФ, в отношении заведомо несовершеннолетнего, и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного.Подсудимая вину признала, пояснила, что в тот период времени она находилась в стрессовом состоянии из-за смерти супруга. Оснований бить ребенка у нее не было, она делала это беспричинно», — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

В октябре 2021 года органы опеки забрали у череповчанки сына и поместили в дом ребенка, где она навещала его и приносила подарки.

Череповецкий городской суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с испытательным сроком на тот же период.

Тэги: дети, жестокость

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