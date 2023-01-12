Администрация Вологды готовит обращение в прокуратуру из-за аварии на сетях ТГК-2

Администрация Вологды обратиться в прокуратуру по поводу аварии на сетях ТГК-2.

Дефект на сетях ТГК-2 рядом с домом на улице Октябрьская, 6 был обнаружен вечером 10 января около 19.00. Для ликвидации утечки был выведен из работы участок тепловой сети, для чего потребовалось отключение ряда жилых домов по ул. Мальцева, Батюшкова, Октябрьская, Ленинградская, Благовещенская, Челюскинцев.

«Начиная с 21.00, дома поэтапно удалось переключить на котельную „ВОМЗ“ благодаря системе закольцовок, существующей на городских теплосетях, и оперативной работе АО „Вологдагортеплосеть“. Также было организовано круглосуточное дежурство городских коммунальщиков на месте аварии — для оказания сотрудникам ТГК-2, занимающимся устранением дефекта, консультативной и технической помощи.

Работы были завершены сегодня во второй половине дня. Жилые дома вновь переключены на Вологодскую ТЭЦ ПАО „ТГК-2“», — сообщают в администрации города Вологды.

Подобная авария на этом же участке произошла в августе прошлого года. Тогда во время гидравлических испытаний был затоплен подвал дома по улице Октябрьская, 6. В микрорайоне Бывалово неоднократные отключения тепла из-за аварий на сетях ТГК-2 происходили 9 раз за последние два года.