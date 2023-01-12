Администрация Вологды готовит обращение в прокуратуру из-за аварии на сетях ТГК-2

12.01.2023 [Общество]

Администрация Вологды обратиться в прокуратуру по поводу аварии на сетях ТГК-2.

Дефект на сетях ТГК-2 рядом с домом на улице Октябрьская, 6 был обнаружен вечером 10 января около 19.00. Для ликвидации утечки был выведен из работы участок тепловой сети, для чего потребовалось отключение ряда жилых домов по ул. Мальцева, Батюшкова, Октябрьская, Ленинградская, Благовещенская, Челюскинцев.

«Начиная с 21.00, дома поэтапно удалось переключить на котельную „ВОМЗ“ благодаря системе закольцовок, существующей на городских теплосетях, и оперативной работе АО „Вологдагортеплосеть“. Также было организовано круглосуточное дежурство городских коммунальщиков на месте аварии — для оказания сотрудникам ТГК-2, занимающимся устранением дефекта, консультативной и технической помощи.

Работы были завершены сегодня во второй половине дня. Жилые дома вновь переключены на Вологодскую ТЭЦ ПАО „ТГК-2“», — сообщают в администрации города Вологды. 

Подобная авария на этом же участке произошла в августе прошлого года. Тогда во время гидравлических испытаний был затоплен подвал дома по улице Октябрьская, 6. В микрорайоне Бывалово неоднократные отключения тепла из-за аварий на сетях ТГК-2 происходили 9 раз за последние два года.

«Поскольку мы видели, что ТГК-2 недостаточно эффективно занимается обслуживанием своих сетей, то еще несколько лет назад предлагали центральному руководству компании передать сети городу. Но получили отказ. При подготовке к отопительному сезону ТГК-2 неоднократно высказывались замечания, в том числе о недостаточном объеме работ по замене тепловых сетей. На это руководство компании предъявляет экспертные заключения, гидравлические акты о том, что ремонты не требуются. На законодательном уровне мы больше не имеем никаких рычагов, чтобы обязать их к полноценной замене сетей. По случившейся накануне ситуации готовим обращение в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер по компетенции», — сказал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

 

Тэги: теплоснабжение

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