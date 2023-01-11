Футбольный клуб «Олимп» из посёлка Майский Вологодского округа получил статус Детского футбольного центра

11.01.2023 [Спорт]

Футбольный клуб «Олимп» из посёлка Майский Вологодского района, получил статус Детского футбольного центра. Решение об этом накануне было принято Российским футбольным союзом.

Наличие статуса позволяет школам получать методическую, организационную и финансовую поддержку со стороны РФС.

Отметим, что «Олимп» стал третьей в области спортивной школой которая получила это наименование. Ранее статус Детского футбольного центра получил Вологодский СШОР и ЦФР из Череповца.

Тэги: Футбол

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