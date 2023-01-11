Футбольный клуб «Олимп» из посёлка Майский Вологодского района, получил статус Детского футбольного центра. Решение об этом накануне было принято Российским футбольным союзом.
Наличие статуса позволяет школам получать методическую, организационную и финансовую поддержку со стороны РФС.
Отметим, что «Олимп» стал третьей в области спортивной школой которая получила это наименование. Ранее статус Детского футбольного центра получил Вологодский СШОР и ЦФР из Череповца.
Футбольный клуб «Олимп» из посёлка Майский Вологодского округа получил статус Детского футбольного центра
Футбольный клуб «Олимп» из посёлка Майский Вологодского района, получил статус Детского футбольного центра. Решение об этом накануне было принято Российским футбольным союзом.
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