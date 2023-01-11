Самолет Вологодского авиапредприятия совершил вынужденную посадку из-за трещины в стекле

11.01.2023 [Общество]

Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с вынужденной посадкой самолета Як-40 АО «Вологодское авиационное предприятие» в аэропорту Вологда.

«По предварительным данным, 10 января 2023 года самолет рейса Санкт-Петербург (Пулково) — Котлас из-за образовавшейся на правом стекле в кабине воздушного судна трещины совершил вынужденную посадку на аэродроме Вологда», — сообщают в транспортной прокуратуре.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.  Пассажиры были отправлены на другом самолете в Великий Устюг, а затем их отвезли в Котлас на автобусе. 
 

Тэги: самолеты

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