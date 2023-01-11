В Тотемском районе девять человек осудили за незаконную рубку леса с ущербом в 4,8 млн. рублей

11.01.2023 [Общество]

В Тотемском районе суд вынес приговор девяти местным жителям, признанным виновными, в зависимости от роли каждого, в незаконной рубке леса и сбыте незаконно заготовленной древесины.

«Установлено, что в 2018 году осужденные, действуя в составе организованной группы, не имея разрешительных документов, осуществили незаконную рубку леса на территории Бабушкинского района. С использованием бензопил было вырублено порядка 225 куб. метров деловой древесины хвойных пород, размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 4,8 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Двое из осуждённых получили реальные сроки лишения свободы: четыре и пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным назначены наказания в виде лишения свободы условно на сроки от одного года до трёх лет. Суд также взыскал с них причинённый преступлением ущерб в пользу департамента лесного комплекса Вологодской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: черные лесорубы, древесина, суд, приговор

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