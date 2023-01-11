Подрядчик, благоустраивающий Затоновский берег в Вологде, получит штраф за срыв сроков

В Вологде подрядчик, который благоустраивал Затоновский берег, получит штраф за срыв сроков. Он сдал объект на два месяца позже запланированной даты.

В Вологде прошли работы по благоустройству Затоновского берега в микрорайоне Водники. Объект был сдан в конце прошлого года, открыть берег должны весной. Там сделаны

Подрядная организация согласно проекту сделала на берегу деревянные прогулочные дорожки, установила стальные лестницы, смонтировала освещение, установила малые архитектурные формы, провела озеленение. У властей тем временем возникли вопросы к подрядчику из-за того, что общественное пространство было сдано позже, чем было запланировано.

Подрядчик объяснил задержку тем, что работы были начаты позже. К строительству приступили в июне, а не в апреле. Так получилось из-за нереста рыбы в реке. В департаменте городского хозяйства уточнили, что срыв произошел из-за несвоевременных заказов малых архитектурных форм и строительных материалов.

Общая просрочка сдачи объекта составила 60 дней. За срыв с подрядчика удержат около 570 тысяч рублей. Кроме того, после зимы будет проведена повторная оценка объекта. Если возникнут какие-то недочеты, подрядчик их устранит.