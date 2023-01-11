С двоих жителей Белозерского района взыскали по 20 тысяч рублей за то, что их собаки покусали детей

В Белозерском районе суд рассмотрел иски прокуратуры к двоим местным жителям о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних, пострадавших от нападений собак ответчиков.

Один из инцидентов произошёл в деревне Глушково в августе 2022 года. Оставшаяся без присмотра собака напала на девятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребёнок получил различные травмы.

«Аналогичный инцидент произошел в августе 2022 года в д. Карл Либкнехт Белозерского района, где на гулявшего на детской площадке 6-летнего мальчика также напала собака, оставшаяся без надлежащего контроля хозяина», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал по 20 тысяч рублей в пользу каждого из потерпевших. Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.