За сутки жители Вологодской области перевели мошенникам более 3,5 миллионов рублей

11.01.2023 [Происшествия]

За минувшие сутки жители Вологодской области перевели мошенникам около 3 653 000 рублей.

Один из пострадавших — 55-летний житель Череповца — рассказал, что с ним связался неизвестный, который представился работником банка. Собеседник заявил, что со счетов мужчины пытаются украсть деньги, а чтобы спасти накопления их нужно обналичить и отправить на якобы безопасный счёт. Потерпевший согласился и отправил на указанный мошенником счёт почти 1,8 млн. рублей.

Всего за сутки от мошеннических действий пострадали девять человек, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: мошенники, дистанционное мошенничество, обман

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