В Череповецких школах ученикам перестанут подавать перловку

11.01.2023 [Общество]

В Череповецких школах из меню уберут перловку. Решение было принято после опроса родителей и учеников. Оказалось, что школьники больше всего на гарнир любят пюре и макароны. Меньше всего предпочитают есть рагу, капусту и перловку.  

К гарниру школьники предпочитают наггетсы, котлеты и куриное филе. Среди нелюбимых блюд — рыба и говяжья печень. Директор центра социального питания Светлана Шакина пояснила, что перловка останется теперь только в супах, а рагу исключат на зиму из-за роста стоимости овощей.  Субпродукты и печень также останутся в меню, так как есть нормы питания. Но в центре решили подумать, как их приготовить вкуснее.

 

Тэги: питание, перловка, школьное питание

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