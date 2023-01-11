В Череповецких школах ученикам перестанут подавать перловку

В Череповецких школах из меню уберут перловку. Решение было принято после опроса родителей и учеников. Оказалось, что школьники больше всего на гарнир любят пюре и макароны. Меньше всего предпочитают есть рагу, капусту и перловку.

К гарниру школьники предпочитают наггетсы, котлеты и куриное филе. Среди нелюбимых блюд — рыба и говяжья печень. Директор центра социального питания Светлана Шакина пояснила, что перловка останется теперь только в супах, а рагу исключат на зиму из-за роста стоимости овощей. Субпродукты и печень также останутся в меню, так как есть нормы питания. Но в центре решили подумать, как их приготовить вкуснее.