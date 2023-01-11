Концерт песен из фильмов Эльдара Рязанова пройдет в Вологде 14 января

11.01.2023 [Культура]

Концерт «Любовь – волшебная страна», посвященный 95-летию со дня рождения кинорежиссера Эльдара Рязанова, пройдет 14 января в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина.

Песни из фильмов Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», «Дайте жалобную книгу», «О бедном гусаре замолвите слово», «Служебный роман» и многих других прозвучат в исполнении солистов вокальной студии «Нота». Художественный руководитель – Валентина Куликова.

Эльдар Александрович Рязанов (1927-2015) – советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, поэт, драматург, телеведущий, педагог, продюсер; народный артист СССР (1984).

– В каких бы жанрах ни работал маэстро – трагикомедия («Берегись автомобиля») и лирическая комедия («Ирония судьбы»»), героическая баллада в стихах («Гусарская баллада») и драма («Вокзал для двоих», «Жестокий романс»), острая социальная тема («Гараж») – все его произведения близки зрителю простотой и задушевностью. «Новый год нельзя представить без его кинолент «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С легким паром». Прошло немало лет с выхода его кинофильмов, а реплики героев до сих пор цитируют, песни звучат во многих концертах, а сами киноленты зрители пересматривают, каждый раз открывая для себя что-то новое, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало концерта 14 января в 15:00 в большом зале областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: концерт, Рязанов

ТОП НЕДЕЛИ

СМИ сообщают о задержании бывшего главы депздрава Вологодской области Сергея Бутакова
Начальником УМВД России по Вологодской области временно назначен Александр Дерягин
Вологжане раскритиковали депутата ЗСО Дениса Долженко за фото из ОАЭ
В Вологде несколько праздничных мероприятий отменили из-за аномально холодной погоды
В Череповце в такси забыли годовалого ребенка
Что доступнее вотчина Деда Мороза или Дубай: по следам Дениса Долженко
Умер Александр Железный – руководитель вологодского рок-клуба
«В доме остались еще трое взрослых»: сказала пожарным спасенная из огня 10-летняя девочка
В Вологде появится новый автобусный маршрут
В Вытегорском районе мужчина на снегоходе врезался в дерево и погиб

Похожие новости

Присвоение Вологде звания «Город трудовой доблести» город отметит концертом

Мероприятие пройдет 18 ноября в 15.00 на площади революции

3035
0

Мировая премьера кантаты «Голоса земли» состоится на Гаврилинском фестивале в Вологодской области

Произведение молодого композитора Андрея Комиссарова

1035
0

Концерт-лекторий на тему музыкальных инструментов Русского севера пройдет в Вологде 3 ноября

Вход свободный

733
0

Рок-фестиваль «Время колокольчиков» пройдет в Череповце с 27 по 29 октября

Мероприятие посвящено Александру Башлачеву

1191
0

Концерты и экскурсии ждут посетителей Кирилло-Белозерского музея на акции «Ночь искусств» 4 ноября

Несколько мероприятий подготовили сотрудники федерального музея-заповедника для гостей

963
0

Джазовый концерт пройдет в библиотеке «Книжный экспресс» 16 октября

Вход свободный

732
0

Концерт фестиваля «Музыкальная экспедиция» пройдет в усадьбе Хвалевское 3 сентября

Мероприятие пройдет в селе Борисово-Судское Бабаевского района Вологодской области. Вход свободный

978
0

Опубликована программа Дней VOICES в Вологде

Вологжан ждут не только кинопоказы, но также концерты, лекция, выставка и перформанс

1483
0

На закрытии Дней VOICES в Вологде распишут красками белый рояль

Необычный концерт-перформанс пройдет в Архиерейском дворе кремля

1027
0

Финно-угорское многоголосие в исполнении коллектива «OYME» можно будет послушать в Вологде 4 августа

Специфика стиля folk electronic – в использовании компьютерных технологий, традиционных музыкальных инструментов народов мира

1082
0

В Великом Устюге 23 июля выступят Ирина Круг и певец Natan

Концерт пройдёт на площади Славы

2264
0

Концерт хоровой капеллы пройдет в Софийском соборе в Вологде 17 июня

В программе прозвучат произведения Глинки, Архангельского, Рахманинова и многих других известных композиторов

1017
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце разыскивают вандалов, которые закидали трамвай камнями
В Тотемском районе девять человек осудили за незаконную рубку леса с ущербом в 4,8 млн. рублей
Подрядчик, благоустраивающий Затоновский берег в Вологде, получит штраф за срыв сроков
С двоих жителей Белозерского района взыскали по 20 тысяч рублей за то, что их собаки покусали детей
За сутки жители Вологодской области перевели мошенникам более 3,5 миллионов рублей
В Череповецких школах ученикам перестанут подавать перловку
Концерт песен из фильмов Эльдара Рязанова пройдет в Вологде 14 января
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

2953
0
10.01.2023 [БлогоVO]

Отлов и публичное порицание депутатов, неосторожно выложивших фото с зарубежного курорта, — явно только начало

572
0
27.12.2022 [Обзор Прессы]

Многогранная личность, или Просто талантливый человек Олег Гурьянов

1297
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика