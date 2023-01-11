Концерт песен из фильмов Эльдара Рязанова пройдет в Вологде 14 января

Концерт «Любовь – волшебная страна», посвященный 95-летию со дня рождения кинорежиссера Эльдара Рязанова, пройдет 14 января в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина.

Песни из фильмов Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», «Дайте жалобную книгу», «О бедном гусаре замолвите слово», «Служебный роман» и многих других прозвучат в исполнении солистов вокальной студии «Нота». Художественный руководитель – Валентина Куликова.

Эльдар Александрович Рязанов (1927-2015) – советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, поэт, драматург, телеведущий, педагог, продюсер; народный артист СССР (1984).

– В каких бы жанрах ни работал маэстро – трагикомедия («Берегись автомобиля») и лирическая комедия («Ирония судьбы»»), героическая баллада в стихах («Гусарская баллада») и драма («Вокзал для двоих», «Жестокий романс»), острая социальная тема («Гараж») – все его произведения близки зрителю простотой и задушевностью. «Новый год нельзя представить без его кинолент «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С легким паром». Прошло немало лет с выхода его кинофильмов, а реплики героев до сих пор цитируют, песни звучат во многих концертах, а сами киноленты зрители пересматривают, каждый раз открывая для себя что-то новое, – говорится в анонсе мероприятия.