В Шексне мужчина сам добрался до больницы с раной в сердце

11.01.2023 [Общество]

Вечером 8 января в приемно-диагностическое отделение Шекснинской больницы самостоятельно обратился 32-летний местный житель. У мужчины была рана в сердце.

«В ужасе медики констатировали у пациента две колото-резаные раны брюшной полости и одну колотую рану в сердце, большую кровопотерю. О травмированном пациенте информация была передана в полицию», — пишет районная газета «Звезда».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к больнице пациент подъехал на такси. Водитель был найден. Он рассказал, что раненый мужчина обратился к нему на одной из улиц города. Он попросил его довезти до больницы. Водитель не заметил, что пассажир ранен, он расплатился и ушел самостоятельно. Кто ранил мужчину неизвестно. Он в праздники злоупотреблял алкоголям и поэтому рассматривается версия о том, что он сам мог нанести себе раны. Пока его не опросили, так как он находится в реанимации под ИВЛ. 
 

Тэги: ножевое ранение, больницы, пострадавшие

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