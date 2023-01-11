В Шексне мужчина сам добрался до больницы с раной в сердце

Вечером 8 января в приемно-диагностическое отделение Шекснинской больницы самостоятельно обратился 32-летний местный житель. У мужчины была рана в сердце.

«В ужасе медики констатировали у пациента две колото-резаные раны брюшной полости и одну колотую рану в сердце, большую кровопотерю. О травмированном пациенте информация была передана в полицию», — пишет районная газета «Звезда».



В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к больнице пациент подъехал на такси. Водитель был найден. Он рассказал, что раненый мужчина обратился к нему на одной из улиц города. Он попросил его довезти до больницы. Водитель не заметил, что пассажир ранен, он расплатился и ушел самостоятельно. Кто ранил мужчину неизвестно. Он в праздники злоупотреблял алкоголям и поэтому рассматривается версия о том, что он сам мог нанести себе раны. Пока его не опросили, так как он находится в реанимации под ИВЛ.

