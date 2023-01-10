СМИ сообщают о задержании бывшего главы депздрава Вологодской области Сергея Бутакова

О задержании бывшего начальника департамента здравоохранения Вологодской области Сергея Бутакова сотрудниками УФСБ сообщает телеканал «Русский север».

В сообщении говорится, что Сергей Бутаков допрошен по коррупционному делу главного врача Вологодского онкологического диспансера.

Ранее NewsVo рассказывал, что главного врача областного онкологического диспансера подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

— По версии следствия, днем 22 декабря 2022 года главный врач лечебного учреждения областного центра, находясь в одном из городских кафе, лично получил от представителя коммерческой организации денежные средства в сумме, превысившей 1 млн. рублей, а также иное имущество, стоимостью в несколько десятков тысяч рублей за последующее исполнение контрактов на поставку медицинского оборудования, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Факт дачи взятки был зафиксирован следователями. Подозреваемого задержали и допросили в качестве подозреваемого. Суд заключил мужчину под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщает телеканал «Русский север», в Следственном Комитете факт задержания Сергея Бутакова не подтвердили.

NewsVо запросил подтверждения у пресс-службы УФСБ по Вологодской области. Там заявили, что информации о задержании Сергея Бутакова сотрудниками УФСБ не соответствует действительности, уточнив, что для получения сведений о расследовании уголовного дела в отношении Сергея Аносенко необходимо обратиться в пресс-службу СУ СК России по Вологодской области.