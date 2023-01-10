ГИБДД предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий в Вологодской области

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей и пешеходов Вологодской области об ухудшении погодных условий.

– В связи с ожидающимся выпадением снега и резким потеплением, на дорогах может образоваться снежный накат и гололед! Госавтоинспекция Череповца обращает внимание водителей на соблюдение скоростного режима. Заранее снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, избегайте резких маневров. На заснеженном покрытии и в условиях гололеда тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, а также повышается вероятность потери контроля за движением автомобиля (заносы, сносы). Следите за техническим состоянием своих транспортных средств. В соответствии с действующим законодательством, в зимний период запрещается эксплуатация легковых автомобилей, не укомплектованных зимними шинами, – говорится в пресс-релизе ОГИБДД УМВД России по городу Череповцу.