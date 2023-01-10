Экскурсионный трамвай запустят в Череповце к лету

Экскурсионный трамвай планируют запустить в Череповце к лету.

– Нам очень понравилось ваше предложение сохранить классический КТМ-5, чтобы будущие поколения череповчан могли прокатиться в легендарном вагоне, – говорит мэр Череповца Вадим Германов. – Трамвай модели 71-605 заслуживает, чтобы о нем не забывали. Впервые эти вагоны появились в Череповце в 1977 году и эксплуатируются до сих пор. За 45 лет они стали настоящим символом города. Поэтому мы и хотим сохранить его не просто как памятник, а как действующий трамвай с экскурсионным маршрутом.

Сообщается, что «Электротранс» уже выбрал вагон, который ждет «вторая молодость». Трамвай №91 капитально отремонтируют, а музейное объединение разработает экскурсионный маршрут. В салоне пассажиров будут ждать исторические фотографии и ностальгические воспоминания.

Горожанам предлагают стать соавторами экспозиции.