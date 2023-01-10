Сдать накопившееся за праздники вторсырье можно 14 января на фестивале ЭкоПарк

10.01.2023 [Общество]

Первая в новом году акция по сбору вторсырья в Вологде пройдет 14 января с 12:00 до 14:00 на территории Вологодской слободы в рамках фестиваля «ЭкоПарк».

В мероприятии примут участие несколько волонтерских экологических организаций.

Помимо этого, 14 января с 15:00 до 16:00 у магазина «Умелец» по адресу: Воровского, 29 можно будет сдать вторсырье в пользу общества защиты животных «Велес».

Перечень видов вторсырья, которые можно сдать в пользу общества защиты животных «Велес»:

Стекло: бутылки питьевые целые и битые любой емкости и цвета, бутылочки из-под лекарственных средств, банки целые и битые любой емкости и цвета, оконное стекло целое и битое, плафоны от светильников, стеклянная посуда.

Можно не удалять этикетки, дозаторы, ободки. Просьба не приносить: стеклопакеты, лампы и лампочки, изделия из фарфора и керамики (посуда, сувениры и т.д.), градусники, зеркала, термометры.

Металл: алюминиевые банки из-под пива и напитков, алюминиевые и жестяные банки из-под корма для животных, алюминиевая посуда (кастрюли, миски, кружки, сковородки и т.д.), алюминиевые столовые приборы (ложки, вилки), жестяные консервные банки, крышки металлические (под закатку и винтовые), пустые аэрозольные баллончики из-под освежителей воздуха, косметических и гигиенических средств, антистатиков и т.д., фольга алюминиевая.

Бытовая, оргтехника и ее части: крупная и мелкая бытовая техника и ее части в любом состоянии (телевизоры, холодильники, стиральные машины, микроволновки, газовые плиты, электроприборы, электро- и водосчетчики и т.д.), оргтехника и ее части в любом состоянии (компьютеры, ноутбуки, сканеры, ксероксы и т.д.), сотовые телефоны в любом состоянии.

Линолеум: любого цвета, размера, толщины, кроме советского с ворсом на изнанке.

ТетраПак, ПюрПак, ЭлоПак: пакеты из-под молочных продуктов, пакеты из-под напитков и соков. Ополоснуть, смять.

Разнопласт: пластмассовые игрушки и их лом, пластиковая мебель и ее лом, пластмассовые цветочные и детские горшки, отходы пластиковых плинтусов и панелей, плечики для одежды, зубные щетки, бампера от автомашин, ящики пластмассовые из-под овощей и фруктов, пластмассовые ведра, тазы, лейки, ванночки, решетки и их лом, баночки пластмассовые из-под косметических средств, СД-диски, кассеты для видеомагнитофонов и магнитофонов без ленты.

Пластик твердый с маркировкой PET1, который делим на 2 вида: бутылочный (пластиковые бутылки из-под воды и напитков; флаконы из-под бытовой химии) и небутылочный (контейнера под пищевые продукты с маркировкой РЕТ1, упаковки из-под тортов, пластиковые одноразовые стаканчики с маркировкой РЕТ1, контейнеры из-под яиц с маркировкой РЕТ1). Крышечки снять, ополоснуть, смять.

Пластик 2/HDPE твердый: флаконы из-под бытовой химии, канистры, флаконы из-под лекарственных препаратов, бутылки из-под питьевых йогуртов. В чистом виде.

Крышечки, крышки: все виды пластиковых крышек любого размера и цвета от бутылок и флаконов.

Пластик 5РР: пластиковые стаканчики для пищевых продуктов (сметана, йогурт и т.д.), пластиковые ведерки для пищевых продуктов, контейнеры для пищевых продуктов (фарш, котлеты и т.д.), пластиковые крышки от стаканчиков и ведерок с маркировкой 5РР.

6/ps, который делим на 3 вида: прозрачный, цветной и вспененный: прозрачные контейнеры от пищевых продуктов, цветные, непрозрачные контейнеры из-под пищевых продуктов, в том числе из-под йогуртов, лотки и подложки от полуфабрикатов и пищевых продуктов, контейнеры из-под яиц.

Пенопласт - разломать на мелкие кусочки.

Поролон: любого цвета и размера, губки для мытья посуды без абразивного слоя.

Подушки пуховые, перины пуховые.

Пакеты «майки»: пакеты - майки «Пятерочка», «Магнит», «Макси» и т.д., пакеты - майки черные, белые, цветные (с рисунком и без).

Пакетики прозрачные (шуршащие): пакетики прозрачные, применяемые в магазинах и супермаркетах для упаковки овощей и фруктов.

Пакетики прозрачно-зеленые (шуршащие): пакетики прозрачно - зеленые, применяемые в магазинах и супермаркетах для упаковки овощей и фруктов.

Пакеты «хрустящие»: пакеты из-под хлеба, круп, пакеты из-под сахара, пакеты из-под макаронных изделий, пакеты из-под кондитерских изделий (конфеты, пряники, баранки, сушки и т.д.). Просьба не приносить: пакетики из-под чипсов, семечек и т.д., пакеты из-под пельменей, пакеты из-под хлеба 5РР, пакеты с фольгированным слоем.

Пленка парниковая, стрейч-пленка (ПНД, ПЭВД, ПВД, LDPE): пленка полиэтиленовая (ПВД, ПЭВД, ПНД), стрейч - пленка, пакеты и пленка LDPE 4 (например: пакеты от OZON), пакеты подарочные (не фольгированные), пленка пупырчатая.

Макулатура и офисная бумага: книги, газеты, журналы, тетради, рекламные листовки и проспекты, тонкий картон (пачки из-под каш, чая и т.д), тонкая картонная упаковка из-под косметических средств, зубной пасты, лекарственных препаратов, календари и другая печатная глянцевая продукция, офисная белая бумага (черновики, архивы). Обязательно сложить максимально компактно и удалить все небумажные элементы - скрепки, пружинки, пластиковые окошки, проверить на ламинацию).

Картонные решетки из-под яиц, втулки картонные клееные, гильзы от бумажных полотенец, линолеума.

Гофрокартон: картонные коробки из гофрокартона в сложенном виде, листы из гофрокартона целые и резаные.

Поликарбонат в чистом виде.

Счетчики для воды.

Также в ходе акций зоозащитники с благодарностью примут гуманитарную и финансовую помощь для подопечных «Велеса».

Волонтеры не смогут принять пластик с маркировкой 3, 7, керамические издания, блистеры от таблеток, пакеты и упаковку с блестящим слоем, фольгированную макулатуру и резину.

Перечень видов вторсырья, которые можно сдать на акциях волонтерам «Экобессрочки»:

  • отработанные батарейки аккумуляторы,
  • блистеры от таблеток,
  • просроченные таблетки (приносить отдельно от блистеров)
  • электронные сигареты
  • старое хлопковое постельное белье
  • сломанные зонтики
  • зубные щетки
  • пробковые пробки от бутылок вина
  • зажимы из-под хлебных пакетов
  • бижутерию
  • искусственные ели (строго в разобранном и сложенном виде)
  • диски CD/DVD
  • пластиковые коробки из-под CD/DVD дисков и кассет
  • тюбики, дойпаки и паучи (берем только разрезанные, помытые и сухие, можно с крышкой)
  • пластиковые яйца из-под Киндер-сюрпризов (только желтого и оранжевого цвета)
  • рентгеновские снимки
  • кассовые чеки (без скрепок и пластиковых втулок)
  • контейнеры для линз (нужно предварительно удалить фольгированную пленку)
  • фломастеры и ручки (из ручки вынуть стержень, их не принимаем)
  • одноразовые бритвенные станки
  • дозаторы (нужно вынуть трубочку, ее не принимаем)
  • крышечки от «ФрутоНяни»
  • сломанные светодиодные прожекторы
  • пластиковые бутылочные пробки
  • комбинированные (пробка/пластик) бутылочные пробки

Автономная некоммерческая организация «ЭкоЛогика» примет у населения:

  • крышки
  • пластиковые карты
  • чеки
  • бижутерию
  • тюль
  • джинсы/джинсовую ткань

Перечень январских акций по сбору вторсырья в Вологде.
 

Тэги: вторсырье, фестиваль, Экология

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