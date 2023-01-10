В Соколе разыскивают 25-летнюю женщину, которая ушла в магазин 9 января и до сих пор не вернулась домой

10.01.2023 [Происшествия]

В Соколе разыскивают 25-летнюю Веру Николаевну Ермолаеву, которая ушла из дома в магазин 9 января и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приветы: худощавое телосложение, волосы длинные темные, глаза карие.

Была одета: коричневая шуба с капюшоном, темное длинное платье, темные джинсы, черные сапоги.

Просьба всех, кто знает о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам или в группе поисково-спасательного отряда ЮК-Спас в социальной сети.

Также требуется помощь добровольцев для поисков.

Полиция: 02, 112, 102.

Координаторы поисков: 8 921-123-88-80, 8 921-06-06-656.
 

Тэги: поиск, пропал человек, Сокол

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