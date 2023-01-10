Еженедельные ярмарки продолжают свою работу в Вологодской области

Еженедельные ярмарки продолжают свою работу в районах Вологодской области.

– По решению антикризисного штаба, в каждом муниципальном образовании области на ярмарках предусмотрены торговые места, предоставляемые бесплатно. Если юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю отказали в предоставлении бесплатного места, то об этом можно сообщить на горячую линию +7 (8172) 50-01-12 или на почту [email protected], – сообщает пресс-служба департамента экономического развития Вологодской области.

Так, например, две ярмарки проходят в Вологде с 9 по 15 января на Торговой площади и на улице Герцена у дома №68.

Узнать подробную информацию и подать заявку на участие в ярмарке можно по телефонам и почте, указанными на сайте департамента.

Информация о ярмарках еженедельно размещается на сайте департамента экономического развития области.