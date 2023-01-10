Евгения Лаленкова одержала победу нжа 3 этапе Кубка России по конькобежному спорту, который стартовал сегодня в Челябинске.
На дистанции 3000 метров среди женщин первой стала череповчанка Евгения Лаленкова с результатом 4:13.64. Второе место заняла Екатерина Ефременкова из Челябинской области, бронзовым призёром стала её теска, Екатерина Кошелева из Свердловской области.
Среди женщин на дистанции 500 метров Евгения Лаленкова заняла 13 место. Среди юниорок Дарина Кренделева показала 21 результат.
Соревнования в Челябинске продолжатся до 12 января.
Евгения Лаленкова одержала победу нжа 3 этапе Кубка России по конькобежному спорту
Евгения Лаленкова одержала победу нжа 3 этапе Кубка России по конькобежному спорту, который стартовал сегодня в Челябинске.
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