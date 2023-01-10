Презентация книги про историю села Молочное представят в Вологде 17 января

10.01.2023 [Общество]

Презентация книги «Молочное – дом, в котором мы живем. Судьбы» состоится 17 января в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина.

– Издание является продолжением книги «Молочное – дом, в котором мы живем», вышедшей в 2019 году. Авторами нового сборника стали более 50 человек. Составитель – профессор кафедры органической и биологической химии ВГМХА Ольга Охрименко. Ведущей презентации будет руководитель Клуба любителей истории «Молочное» Любовь Константиновна Ульянова, – говорится в анонсе мероприятия.

Издание богато иллюстрировано и дополнено очерком об истории создания и деятельности Клуба любителей истории «Молочное», стихами о Молочном.

– Безусловная ценность книги «Молочное – дом, в котором мы живем. Судьбы» состоит в том, что она, как мостик, перекинутый через реку времени рассказами о судьбах жителей села Молочное, дает возможность соединить берега прошлого и настоящего, сохранить память о людях и месте, где они живут, – говорит р книге председатель Вологодского городского Совета ветеранов Сергей Румянцев.

Начало презентации 17 января в 16:00 в зале редких книг Вологодской областной научной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный. 

Возрастное ограничение: (12+).

Тэги: презентация, книга, история, Молочное

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