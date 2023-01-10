Начальником УМВД России по Вологодской области временно назначен Александр Дерягин

10.01.2023 [Общество]

Исполнение обязанностей начальника УМВД России по Вологодской области временно возложено на заместителя начальника УМВД России по Вологодской области — начальника полиции полковника полиции Дерягина Александра Владимировича. Сообщают в УМВД России по Вологодской области.

Александр Дерягин родился 17 мая 1985 г. в деревне Косиково Бабушкинского района Вологодской области.

Имеет высшее образование по специальности «юриспруденция». В 2018 году закончил Академию управления МВД России. Поощрялся государственной и ведомственными наградами МВД России. Приказом Министра МВД России № 1243 от 08 ноября 2022 г. назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России  — начальника полиции УМВД России по Вологодской области.

Генерал-майор полиции Пестерев Виктор Николаевич в настоящее время зачислен в распоряжение МВД России до решения вопроса о дальнейшем прохождении службы. Уточнили в полиции. 

Тэги: полиция, назначения

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