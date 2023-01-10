В Тотьме руководитель сельхозпредприятия пойдет под суд за организацию незаконной вырубки леса

10.01.2023 [Общество]

В Тотьме завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений. Рубку организовал руководитель одного из сельхозпредприятий.

Весной 2021 года руководитель территориального подразделения одного из сельскохозяйственных предприятий Вологодской области, действующего на территории Тотемского района, организовал незаконную рубку деревьев подчиненными работниками. В результате вырубки в лесном фонде Калининского сельского участкового лесничества, лесному фонду Российской Федерации был причинен ущерб на сумму, превысившую 320 тыс. рублей. Незаконно вырубленная древесина была изъята правоохранителями. Сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

«В ходе следствия на имущество фигуранта в виде недвижимости, транспортных средств и иного, наложен арест. Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу».

Руководителю предприятия ответит перед судом за рубку лесных насаждений, совершенной лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

 

Тэги: вырубка

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