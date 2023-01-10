Принять участие в общероссийском учете зимующих плавающих птиц смогут жители Вологодской области 14 и 15 января

10.01.2023 [Общество]

Вологодская область в очередной раз принимает участие в акции Союза охраны птиц России «Серая шейка». Принять участие в общероссийском учете зимующих водоплавающих птиц 14-15 января смогут все желающие.

Как считать зимующих водоплавающих и околоводных птиц? Вот рекомендации орнитологов:

Если вам известны незамерзающие водоемы (быстрые реки, ручьи, различные отстойники, охладители, места сброса тёплых вод и т.п.), проверьте - не зимуют ли там утки и другие водные и околоводные птицы. В последние годы в Вологде уток (а зимуют в Вологде исключительно кряквы) в это время года можно увидеть и на замерзших прудах, и на городских площадях вместе с голубями.

По возможности заранее пройдите намеченный маршрут. Скопируйте или зарисуйте план участка, который вы собираетесь обследовать (если есть возможность, используйте снимки на Google, Yandex-картах и других доступных вам интернет-ресурсах).

В день учета старайтесь выйти на маршрут утром (в сильный мороз, когда над водой висит непроницаемый морозный туман, лучше начинать маршрут не утром, а в середине дня, когда немного теплее). Обойдите водоём целиком, придерживаясь намеченного заранее маршрута. При проведении учета вдоль рек и ручьев прикиньте длину обследованного водотока в километрах и отметьте среднюю ширину русла. На небольших озерах, прудах, водохранилищах, т.е. в тех случаях, когда есть возможность пересчитать всех птиц, находящихся на акватории, площадь ее определите на глаз - в квадратных километрах, гектарах, квадратных метрах. Если птиц на свободном ото льда водоеме нет, обязательно отметьте этот факт.

При проведении учета полезно иметь полевой бинокль и фотоаппарат. Бинокль просто необходим во время учета вне населенных пунктов, где птицы, в отличие от городских уток, не подпускают близко. Визуальный подсчет лучше дублировать фотосъемкой, которую хорошо проводить широкоугольным объективом с последующей склейкой панорамы и подсчетом раздельно селезней и уток в Photoshop с использованием инструмента «счетчик» (в CS-5 - Меню «Анализ» - инструмент «Счетчик»).

Подойдя как можно ближе к птицам, постарайтесь пересчитать их два или три раза и сразу запишите результат в блокнот простым мягким карандашом (шариковая ручка может отказать на морозе). По возможности, отдельно подсчитайте самцов и самок (селезни уток выглядят ярко по сравнению со скромно окрашенными самками). Очень удобно проводить учёт вдвоем: один смотрит в бинокль и диктует, второй записывает результаты.

По возвращении необходимо сразу разборчиво переписать результаты учета со схемой маршрута набело. При этом ни в коем случае не уничтожайте первичные материалы! У координаторов могут возникнуть вопросы, в таком случае они с вами свяжутся.

Итоговые материалы должны содержать следующие данные:

1. Дата, время и место наблюдений (субъект федерации, административный район, в каком населённом пункте находится водоем или какой населённый пункт ближайший к водоему).

2. Название водоема или группы водоемов.

3. Маршрут: начальный пункт - конечный пункт.

4. Погода в день учета и ее основные изменения; мешала ли погода учету.

5. Площадь водоема или длина и ширина участка реки.

6. Ледовая обстановка (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду и т.п.).

7. Число и размещение птиц различных видов, самцов и самок.

8. Поведение птиц, их отношение к человеку.

9. Дополнительная информация (если есть).

10. ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон.

Итоги учета, пожалуйста, перешлите координатору: на адрес электронной почты Вологодского отделения Союза охраны птиц России: [email protected] или можно написать в сообщения нашей группы. По Череповцу данные можно передать на адрес электронной почты: [email protected] или по тел. +7-953-502-7355.

Тэги: птицы

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