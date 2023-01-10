Встреча на тему «Деревянная Вологда: бизнес или…?» пройдет в Вологде 14 января

Встреча на тему «Деревянная Вологда: бизнес или…?» пройдет 14 января в библиотеке «Книжный экспресс» в Вологде.

Проведет встречу предприниматель Анна Якимова.

– «Дом с лилиями», дом Извощикова, флигель дома Дружинина стали символами деревянной Вологды. В доме Пановых и усадьбе Засецких ведутся реставрационные работы, но в будущем они тоже распахнут свои двери для вологжан и гостей города. В отреставрированных Якимовыми домах «живут» цветы, уют и красота, а еще здесь всегда многолюдно. В чем же их сила притяжения? Давайте спросим у владельца?! – говорится в анонсе мероприятия.