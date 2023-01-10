50 жителей Вологодской области получили обморожение в морозы

В январские праздники в медицинские учреждения области обратились 50 пациентов с обморожением. Об этом стало известно во время оперативного совещания и заседания Правительства Вологодской области.



Холодная погода будет в Вологодской области держаться еще несколько дней. Поэтому соблюдайте правила на морозе, которые помогут сохранить здоровье:



— одевайтесь по погоде;

— по возможности периодически согревайтесь в помещениях;

— двигайтесь в период нахождения на улице, не стойте на одном месте;

— стимулируйте кровообращение в ногах мощными движениями;

— делайте легкий массаж, похлопывания по замерзающим (не замерзшим до деревянистого состояния) частям тела.



После длительного нахождения на морозе не торопитесь быстро согреться. По словам медиков, излишне быстрое согревание чревато гипоксией оживших тканей без восстановившегося кровообращения, что способствует отеку. Специалисты не советуют сразу совать руки и ноги под горячую воду или в печку! Проще отогреть кисти своим теплом под мышками.