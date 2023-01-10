Заболеваемость ОРВИ в Вологодской области пошла на спад

10.01.2023 [Общество]

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в Вологодской области за первую неделю января в 2,4 раза. Об этом сообщил в понедельник начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников.

«За первую неделю января зарегистрировано 6 336 случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости ниже уровня предыдущей недели в 2,4 раза. Превышен эпидпорог в одной возрастной группе — старше 15 лет. За неделю госпитализировано с ОРВИ и гриппом 266 человек, это на треть меньше, чем в предыдущую неделю», — сказал он.

Всего в области было зарегистрировано 1 027 случаев гриппа, чаще всего встречался свиной грипп. Также пошла на спад заболеваемость COVID-19. Количество госпитализированных с ковидом снизилось на 17%, до 14 человек. На 9 января в госпиталях находилось 37 пациентов, свободны почти 68% коек.

Тэги: ОРВИ, грипп, эпидемия

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