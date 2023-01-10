На автозаправке в Устюжне поселилась приветливая лиса, которая позирует на камеру

На автозаправочной станции в Устюжне поселилась лиса, которая выпрашивает угощения и позирует на камеру. Видеозапись с животным была опубликована в сообществе «Наш город – наш дом город Устюжна» (ВК). На видео видно, что животное ждет угощений от посетителей АЗС, а как только получает его, убегает.



Сотрудники АЗС ласково называют зверька Васькой и просят устюжан не обижать лисицу. Кроме того, они отмечают, что он каждый день ест колбаску, варёную курочку, а дети иногда угощают конфетами. Также жители Устюжны говорят, что лисичка позирует на камеру и обычно приходит подкрепиться на заправку утром и вечером.