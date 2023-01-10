В Соколе в тридцатиградусный мороз на линию выпустили машину скорой помощи со сломанным отоплением

10.01.2023 [Общество]

В Соколе врачи скорой помощи при тридцатиградусном морозе ездили на машине со сломанной печкой. В салоне была минусовая температура. 

«На улице -30 градусов, а руководство гаража Сокольской ЦРБ выпустило на линию сломанную машину Скорой помощи без печки, в салоне минусовая температура, работать невозможно, все лекарства ледяные. Диспетчер посылает такую машину на адреса. Есть ГОСТы, согласно которым в салоне должна быть совсем другая температура. Но всем наплевать, как хотите так и работайте!» — такой сообщение было анонимно опубликовано в группе «Сокольские сплетни».

В департаменте здравоохранения Вологодской области признали факт. Но уточнили, что машина была заменена.

«Машина скорой помощи, действительно, была неисправна. Бригада выехала на ней, не сообщив о неисправности. По прибытии на станцию и после того, как диспетчер и руководство гаража узнали, что неисправность существует, машина сразу же была заменена на резервную. Дефицита в автомобилях скорой помощи в Сокольской ЦРБ нет», — ответили в департаменте здравоохранения Вологодской области. 

Тэги: скорая помощь, морозы

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