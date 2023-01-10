В Соколе в тридцатиградусный мороз на линию выпустили машину скорой помощи со сломанным отоплением

В Соколе врачи скорой помощи при тридцатиградусном морозе ездили на машине со сломанной печкой. В салоне была минусовая температура.

«На улице -30 градусов, а руководство гаража Сокольской ЦРБ выпустило на линию сломанную машину Скорой помощи без печки, в салоне минусовая температура, работать невозможно, все лекарства ледяные. Диспетчер посылает такую машину на адреса. Есть ГОСТы, согласно которым в салоне должна быть совсем другая температура. Но всем наплевать, как хотите так и работайте!» — такой сообщение было анонимно опубликовано в группе «Сокольские сплетни».

В департаменте здравоохранения Вологодской области признали факт. Но уточнили, что машина была заменена.