В Соколе в тридцатиградусный мороз на линию выпустили машину скорой помощи со сломанным отоплением

В Соколе врачи скорой помощи при тридцатиградусном морозе ездили на машине со сломанной печкой. В салоне была минусовая температура.
«На улице -30 градусов, а руководство гаража Сокольской ЦРБ выпустило на линию сломанную машину Скорой помощи без печки, в салоне минусовая температура, работать невозможно, все лекарства ледяные. Диспетчер посылает такую машину на адреса. Есть ГОСТы, согласно которым в салоне должна быть совсем другая температура. Но всем наплевать, как хотите так и работайте!» — такой сообщение было анонимно опубликовано в группе «Сокольские сплетни».
В департаменте здравоохранения Вологодской области признали факт. Но уточнили, что машина была заменена.
«Машина скорой помощи, действительно, была неисправна. Бригада выехала на ней, не сообщив о неисправности. По прибытии на станцию и после того, как диспетчер и руководство гаража узнали, что неисправность существует, машина сразу же была заменена на резервную. Дефицита в автомобилях скорой помощи в Сокольской ЦРБ нет», — ответили в департаменте здравоохранения Вологодской области.