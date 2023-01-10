Нарушителей, которые выбрасывают мусор из окон авто, будут ловить с помощью камер

С 11 января 2023 года вступают в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях. Теперь тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, ждет штраф до 200 тысяч рублей. Автолюбителей будут ловить с помощью видеокамер.

Ответственность и размер штрафов прописаны в ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Штрафы предусмотрены следующие: