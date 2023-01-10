Нарушителей, которые выбрасывают мусор из окон авто, будут ловить с помощью камер

10.01.2023 [Общество]

С 11 января 2023 года вступают в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях. Теперь тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, ждет штраф до 200 тысяч рублей. Автолюбителей будут ловить с помощью видеокамер. 

Ответственность и размер штрафов прописаны в ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Штрафы предусмотрены следующие:

  • граждане, выбрасывающие мусор в лесу, на обочине дороги и т. д., заплатят 5 тысяч рублей (вместо нынешних 3 тысяч);
  • автолюбители, выкидывающие мусор из окон автомобиля, раскошелятся на 30 тысяч рублей; должностные лица — на 60 тысяч; юрлица заплатят 100 тысяч рублей;
  • частных лиц, выгружающих мусор с грузовика, ждет наказание в размере 75 тысяч, должностным лицам выпишут штраф в 100 тысяч и юрлицам придет квитанция на сумму в 200 тысяч рублей.

Выписывать постановления будут полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора. Постановление будет приходить нарушителям по почте. Водители, которые не совершали противоправных действий, но получили штрафную квитанцию, должны будут доказать свою невиновность (ст. 1.5 КоАП «Презумпция невиновности»).

 

Тэги: мусор, штрафы

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