Нарушителей, которые выбрасывают мусор из окон авто, будут ловить с помощью камер

С 11 января 2023 года вступают в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях. Теперь тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, ждет штраф до 200 тысяч рублей. Автолюбителей будут ловить с помощью видеокамер.
Ответственность и размер штрафов прописаны в ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».
Штрафы предусмотрены следующие:
- граждане, выбрасывающие мусор в лесу, на обочине дороги и т. д., заплатят 5 тысяч рублей (вместо нынешних 3 тысяч);
- автолюбители, выкидывающие мусор из окон автомобиля, раскошелятся на 30 тысяч рублей; должностные лица — на 60 тысяч; юрлица заплатят 100 тысяч рублей;
- частных лиц, выгружающих мусор с грузовика, ждет наказание в размере 75 тысяч, должностным лицам выпишут штраф в 100 тысяч и юрлицам придет квитанция на сумму в 200 тысяч рублей.
Выписывать постановления будут полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора. Постановление будет приходить нарушителям по почте. Водители, которые не совершали противоправных действий, но получили штрафную квитанцию, должны будут доказать свою невиновность (ст. 1.5 КоАП «Презумпция невиновности»).