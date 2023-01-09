Одна каша: родители пациентов детской областной больницы пожаловались на питание в медучреждении

09.01.2023 [Общество]

Мать ребенка-инвалида возмутилась питанием в Вологодской детской областной больнице. С 29 декабря женщина находится в отделении травматологии вместе со своим сыном.

«Поступили на отделение экстренно с переломом голени со смещением. Огромное спасибо и низкий поклон нашему лечащему врачу, Панькову Антону Николаевичу, да и всему медицинскому и обслуживающему персоналу больницы. Но на этом и всё. Далее возмущение. Первое, что прям из вон выходящее, так это спальные принадлежности. Подушки и постельное белье наверное со времен ВОВ. Их не то, что списывать, их уже утилизировать пора. Второе-это еда. Не скажу, что она не вкусная, но кушать одну кашу целыми днями не возможно. Да, мы не на курорте и не в ресторане со звёздами Мишлен, но какое-то разнообразие должно быть», — пишет женщина.

Она уточняет, что ужин в больнице в 17:30, при этом его никто не ест, так как есть одну кашу невозможно. Следующий приём пищи только утром и это снова каша.

«Заказать еду нет возможности, потому что выход с отделения под строгим запретом, хотя карантина ни в отделении, ни в больнице, ни в городе нет. Третье: на травматологическом отделении нет костылей, нет устройств для вытяжки ноги. Приходится справляться подручными средствами. Это вообще как?» — возмущается женщина. 

Кроме того, она говорит, что нет условий для обучения долго лежащих больных.

«Раньше приходили учителя, сейчас этого нет. Не во всех семьях есть гаджеты, с помощью которых можно обучаться. Проходить школьную программу ребёнок должен самостоятельно. Опять же вопрос, как? Не все дети быстро схватывают учебный материал. Прошу департамент здравоохранения и образования сообща подключиться к моему обращению», — заключила вологжанка. 

Она получила ответ от департамента здравоохранения Вологодской области. В департаменте пояснили, что постельное белье в медицинских учреждениях стерильное, проходит обработку в автоклавах, от этого появляются разводы и оттенок. Замена белья ведется регулярно после проведения плановой инвентаризации и установления неудовлетворительного качества. А питание в больнице отличается от привычного домашнего, так как разработано с учетом требований и стандартов больничного питания. Оно 6-ти разовое, ежедневно проводится снятие проб диетической сестрой для оценки качества, только после этого еда раздается пациентам.

«Ограничительные меры введены из-за неблагоприятной эпидситуации. Минздрав РФ совместно с Минпросвещения приняли Методические рекомендации по организации обучения пациентов — школьников в стационаре. Нужно ли конкретного пациента в конкретный момент обучать, а также — как именно обучать, — решает специалист психолого-педагогического профиля медорганизации по рекомендации лечащего врача. Кроме того, нужно письменное заявление от родителей», — пояснили в департаменте.

На данный момент на сайте госзакупок есть три конкурса на организацию питания в вологодских больницах. Заявленная сумма на конкурсах более 200 миллионов рублей. Согласно документам закупки примерно пациентов кормят на 314 рублей в день. 

Тэги: питание, больницы

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