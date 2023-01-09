«Петух клюнул»: в центральной больнице Кичменгско-Городецкого округа температура в палатах опустилась до 15 градусов

В центральной районной больнице Кичменгско-Городецкого округа из-за нехватки опилков котёл топят дровами. В результате температура в палатах упала до 14 градусов. Дымосос работает не в полную мощность. В отделении скорой помощи замерз трубопровод с холодной водой. При этом в больнице стоит новый опилочный котёл за 5 млн.рублей, но он не запущен. Жители задаются вопросом, когда его запустят.

Глава округа Сергей Ордин говорит, что ситуация контролируется:

«Все новогодние праздники контролируем работу котельной. Как уже знаем — это самая проблемная котельная округа. Все три котла работают, но нормальный температурный график выдержать не могут. Сегодня холодно в помещениях и в доме, а проблема этой котельной еще и в том, что работать приходится на опилках из запасов. Свежие опилки из-за низких температур на пилорамах отсутствуют. В помещении ставим электрообогреватели. Подрядчику поставлена задача по доведению температуры на выходе до нормы».

При этом начальник областного департамента здравоохранения Алексей Плотников заявил, что никаких нештатных ситуаций на объектах здравоохранения в регионе в последние дни не было и нет.

О проблемах с отоплением в ЦРБ сообщалось еще в ноябре. Администрация больницы писала официальное обращение с просьбой решить проблему.

«Мы, администрация больницы, давно уже озабочены тем, что в помещениях ЦРБ бывает прохладно и даже холодно, что создает дискомфорт для персонала и пациентов. Начну с того, что котельная ЦРБ уже длительное время передана в аренду. Мы только платим за тепло. Обслуживание котельной, обеспечение топливом, наем кочегаров — в ведении арендатора. Арендатор нашей котельной, ООО «Торговый дом «Эффект», котлы к отопительному сезону вовремя не подготовил. Котел, работающий на опилках, по состоянию на утро 17 ноября еще был неисправным, хотя должны были его подготовить к работе еще к началу осени. Рабочим (кочегарам) зарплата не выплачивается, что не стимулирует их к хорошей работе. Запаса дров нет, дрова часто плохого качества. Все это привело к тому, что в помещениях ЦРБ холодно. И в жилом доме, который отапливается от нашей котельной, — тоже. Ситуация эта возникает не первый раз. В прошлом году тоже была такая же проблема, люди (сотрудники и пациенты) жаловались на холод. Много жалоб идет и сейчас», — сообщил тогда главный врач Кич-Городецкой ЦРБ Александр Дурягин.