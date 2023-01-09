Поток туристов в Вологду на новогодние праздники вырос на 20%

В период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года туристический поток в областную столицу составил 54109 человек, что на 20% выше результата предыдущего года. Об этом рассказал сегодня в ходе традиционного прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Гости к нам приезжали в основном из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ярославля, Архангельска, Воркуты и Вологодской области. Из общего количества более 14 тысяч человек — непосредственно туристы, то есть те, кто приезжает на несколько дней, останавливается в вологодских гостиницах и мини-отелях. Эта цифра тоже выше прошлогодней — на 16, 5%. Еще порядка 40 тысяч человек — это экскурсанты, которые приезжают в Вологду одним днем, посещают вологодские достопримечательности и музеи. Среди россиян сейчас большой интерес к внутреннему туризму, и мы рады, что Вологда держится в топе маршрутов на зимний период и новогодние праздники. Туристический потенциал у города большой, продолжаем его развивать», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В новогодние праздники гостиницы, хостелы, мини — отели, гостевые дома Вологды были заполнены в среднем на 67%. Всего в городе работает более 50 средств коллективного размещения разного формата, одномоментно они готовы принять 3200 человек. Особой популярностью среди туристов пользовались мини — отели и апартаменты квартирного типа.

Среди музеев Вологды по традиции больше всего был востребован Вологодский музей-заповедник, различные его филиалы посетили свыше 22 тысяч человек. Порядка 4 тысяч вологжан и гостей города побывали за новогодние каникулы в новом здании Вологодской областной картинной галереи. Также около 4 тысяч человек посетили Ботанический сад и Музей орхидей. В целом, востребованы были все музейные площадки Вологды, как государственные, так и частные.

Кроме того, в праздничные дни проходил проект «Рождественская сказка в Вологде». Напомним, областная столица отказалась от масштабных новогодних гуляний, но в микрорайонах прошли праздничные программы для детей. Так, Дед Мороз в ходе своего новогоднего путешествия по городу поздравил юных вологжан на 12-ти площадках: площадях Федулова и Чайковского, стадионе «Локомотив», у СКК «Вологда», в поселке Лоста, микрорайоне Прилуки, Ковыринском и Фрязиновском парках, парке Ветеранов, на бульваре Пирогова, в Рождественском сквере и Осановской роще.

На Кремлевской площади 5 января состоялся семейный праздник «Снежгород». В Центре ремесел были организованы мастер-классы, посещение выставок, мастеровой день. Новогодние программы и мастер-классы проведены также в арт-резиденции «Ладный терем» в Парке Ветеранов и в Кремлёвском саду. Кроме того, праздники объединили детей в учреждениях культуры и дополнительного образования города. В общей сложности праздничные площадки Вологды посетили более 25 тысяч человек.

Еще одним важным событием стал III Международный конкурс- фестиваль «Рождественские огни», гала-концерт которого состоялся 7 января в Драмтеатре. В фестивале приняли участие 277 коллективов, более 900 юных талантов со всей России. Один из его участников, Иван Оськин из г. Гатчина Ленинградской области, получил специальный приз Мэра города Вологды — сертификат на двухдневное посещение Вологды в 2023 году с проживанием и экскурсионным обслуживанием. Мальчик выступал на фестивале в номинации «Академический вокал».