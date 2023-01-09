Вологжане отдают предпочтение иномаркам при покупке подержанных авто

09.01.2023 [Общество]

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом в Вологодской области за 2022 год и назвали самые востребованные модели в трех ценовых сегментах. По данным платформы, средняя стоимость авто с пробегом в регионе в 2022 году составила 399 000 рублей.

Согласно федеральным данным, в целом по России на автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 пришлось 86,1% от общих продаж авто с пробегом в 2022 году, на долю авто в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей — 10%, на ценовой сегмент от 3 000 000 рублей — 4,7%. Средняя стоимость авто с пробегом в стране в 2022 году составила 450 000 рублей.

Эксперты  составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом в 2022 году моделей в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах. 

В рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей первое место по итогам 2022 года в Вологодской области разделили Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. В топ-5 также вошли Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Lexus RX.

Топ-5 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей в Вологодской области, 2022 год:

Бренд

Модель

Доля в продажах в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей

Toyota

Land Cruiser

8,2%

Toyota

Land Cruiser Prado

8,2%

Toyota

RAV4

5,3%

Mazda

CX-5

4,1%

Lexus

RX

3,5%

 

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей топ наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей в Вологодской области по результатам 2022 года возглавляет Hyundai Creta. Toyota RAV4, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander также вошли в топ-5 самых продаваемых моделей в регионе.

Топ-5 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей в Вологодской области, 2022 год

Бренд

Модель

Доля в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей

Hyundai

Creta

5,1%

Toyota

RAV4

4,4%

Toyota

Camry

4,3%

Volkswagen

Tiguan

4%

Mitsubishi

Outlander

3%

 

В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей в Вологодской области первое место по итогам 2022 года занимает Daewoo Nexia. В пятерку лидеров по продажам на рынке автомобилей с пробегом в сегменте до 1 500 000 рублей также вошли в порядке убывания: ВАЗ (LADA) 2114 Samara, Renault Logan, Ford Focus и ВАЗ (LADA) Granta.

Топ-5 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей в Вологодской области, 2022 год

Бренд

Модель

Доля в продажах в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей

Daewoo

Nexia

2,7%

ВАЗ (LADA)

2114 Samara

2,4%

Renault

Logan

2,4%

Ford

Focus

2,4%

ВАЗ (LADA)

Granta

2,3%
Тэги: автомобилисты, автомобили

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