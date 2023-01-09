Вологжане отдают предпочтение иномаркам при покупке подержанных авто

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом в Вологодской области за 2022 год и назвали самые востребованные модели в трех ценовых сегментах. По данным платформы, средняя стоимость авто с пробегом в регионе в 2022 году составила 399 000 рублей.

Согласно федеральным данным, в целом по России на автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 пришлось 86,1% от общих продаж авто с пробегом в 2022 году, на долю авто в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей — 10%, на ценовой сегмент от 3 000 000 рублей — 4,7%. Средняя стоимость авто с пробегом в стране в 2022 году составила 450 000 рублей.

Эксперты составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом в 2022 году моделей в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах.

В рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей первое место по итогам 2022 года в Вологодской области разделили Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. В топ-5 также вошли Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Lexus RX.

Топ-5 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей в Вологодской области, 2022 год:

Бренд Модель Доля в продажах в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей Toyota Land Cruiser 8,2% Toyota Land Cruiser Prado 8,2% Toyota RAV4 5,3% Mazda CX-5 4,1% Lexus RX 3,5%

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей топ наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей в Вологодской области по результатам 2022 года возглавляет Hyundai Creta. Toyota RAV4, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander также вошли в топ-5 самых продаваемых моделей в регионе.

Топ-5 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей в Вологодской области, 2022 год

Бренд Модель Доля в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей Hyundai Creta 5,1% Toyota RAV4 4,4% Toyota Camry 4,3% Volkswagen Tiguan 4% Mitsubishi Outlander 3%

В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей в Вологодской области первое место по итогам 2022 года занимает Daewoo Nexia. В пятерку лидеров по продажам на рынке автомобилей с пробегом в сегменте до 1 500 000 рублей также вошли в порядке убывания: ВАЗ (LADA) 2114 Samara, Renault Logan, Ford Focus и ВАЗ (LADA) Granta.

Топ-5 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей в Вологодской области, 2022 год