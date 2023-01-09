С 16 января в Вологде появится новый автобусный маршрут, который соединит Конева и мкр ПЗ с проездом по Окружному шоссе.
В администрации города Вологды уточнили, что этот маршрут будет временный. Пока идет ремонт моста через Шограш.
Маршрут движения: ул. Конева (от ост. «Дворец спорта») — Окружное ш. — Пошехонское ш. (до ост. «Бывалово») — Окружное ш. — Ильюшина (до ост. «ВПЗ»).
Будет организовано по 1 рейсу в утренний и вечерний «час пик».
Отправление с утра с ост. «Дворец спорта» в районе 7:00. Вечером отправление от ост. «ВПЗ» в районе 17:30.
В Вологде появится новый автобусный маршрут
С 16 января в Вологде появится новый автобусный маршрут, который соединит Конева и мкр ПЗ с проездом по Окружному шоссе.
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